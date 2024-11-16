Председателя московского Солнцевского суда досрочно лишили полномочий
Квалификационная коллегия судей Москвы досрочно прекратила полномочия председателя столичного Солнцевского районного суда Артема Матеты. Об этом говорится в повестке Высшей квалификационной коллегии судей России.
Соответствующее решение было принято 1 ноября.
«Судья лишен четвертого квалификационного класса, а его заявление об отставке по собственному желанию было отклонено», — указано в документе.
Матета не согласился с решением и обжаловал его в ВККС.
Ранее коллегия разрешила возбудить уголовное дело против судьи по подозрению в мошенничестве. Матету задержали в июле, по данным следствия, он за 24,8 млн рублей пообещал бизнесмену посодействовать в принятии нужного решения Верховным судом. Позже судья предложил содействие в принятии решения в правоохранительных органах за 700 тысяч евро. При этом у Матеты не было реальных возможностей для влияния на органы.
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