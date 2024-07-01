СМИ: Дело на главу Солнцевского суда решили завести после операции ФСБ

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета был задержан сотрудниками управления «М» ФСБ при получении взятки в размере около $40 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и системе правосудия.

По данным следствия, Матета предположительно получил деньги за обещание влиять на исход уголовного дела в пользу заказчика. В ответ на запросы журналистов издания, Центр общественных связей ФСБ и пресс-служба Московского городского суда пока не предоставили официальных комментариев.

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Высшая квалификационная коллегия судей России планирует рассмотреть вопрос о возможном уголовном преследовании Матеты на заседании 10 июля. Судью может ожидать обвинение по статье УК РФ о мошенничестве с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы.

Артем Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда в ноябре 2021 года. Его компетенция охватывает районы Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево в Москве. До этого он занимал должности в Московском областном суде и Ногинском городском суде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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