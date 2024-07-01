СМИ: Дело на главу Солнцевского суда решили завести после операции ФСБ

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета был задержан сотрудниками управления «М» ФСБ при получении взятки в размере около $40 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и системе правосудия.

По данным следствия, Матета предположительно получил деньги за обещание влиять на исход уголовного дела в пользу заказчика. В ответ на запросы журналистов издания, Центр общественных связей ФСБ и пресс-служба Московского городского суда пока не предоставили официальных комментариев.