Председателя диссертационного совета вуза в Воронеже отправили в СИЗО за взятки
Профессора Воронежского аграрного университета (ВГАУ)и председателя диссертационного совета при вузе Константина Терновых 24 сентября поместили в СИЗО по подозрению в коррупции. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным следствия, Терновых получил взятку от соискателя в размере 270 тысяч рублей за потенциальное рассмотрение диссертационной работы в возглавляемом совете.
Профессор был задержан 20 сентября.
В июне 2024 года также стало известно о задержании ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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