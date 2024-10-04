Председателя диссертационного совета вуза в Воронеже отправили в СИЗО за взятки

Профессора Воронежского аграрного университета (ВГАУ)и председателя диссертационного совета при вузе Константина Терновых 24 сентября поместили в СИЗО по подозрению в коррупции. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По данным следствия, Терновых получил взятку от соискателя в размере 270 тысяч рублей за потенциальное рассмотрение диссертационной работы в возглавляемом совете.

Суд арестовал мэра Избербаша до 30 ноября за взятку в размере 3,9 млн рублей

Профессор был задержан 20 сентября.

В июне 2024 года также стало известно о задержании ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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