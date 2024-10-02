Председатели комитетов Госдумы пересядут на автомобили Lada Aura до конца года

Председатели комитетов Госдумы пересядут на автомобили Lada Aura, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, машины будут предоставлены парламентариям уже до конца года. Также отмечается, что руководители фракций и вице-спикеры Госдумы будут теперь использовать отечественные автомобили Aurus.

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Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura, к серийному производству которых готовится АвтоВАЗ, превысит 3 млн руб., рассказал в интервью РБК президент компании Максим Соколов.

Автомобиль Lada Aura сложно отнести к бизнес-классу, однако из-за отсутствия достойных альтернатив он будет пользоваться спросом, но преимущественно среди чиновников и госкорпораций, рассказал глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинАвтомобилиГосдума

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