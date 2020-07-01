Председатель ВООПиК Галина Маланичева: Процедура голосования по Конституции максимально прозрачна

По мнению председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галины Маланичевой, голосование по поправкам к Конституции является легитимным. Она объяснила свою позицию журналистам «Комсомольской правды» прозрачностью процедуры.

«Замечаний к процессу у меня нет. Про такой организации процесса обман или фальсификация исключены. Все прозрачно, - сообщила председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. - Я считаю, что голосовать – дело каждого. Лично для меня важно выразить свою гражданскую позицию», - отметила она.