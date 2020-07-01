Председатель ВООПиК Галина Маланичева: Процедура голосования по Конституции максимально прозрачна
По мнению председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галины Маланичевой, голосование по поправкам к Конституции является легитимным. Она объяснила свою позицию журналистам «Комсомольской правды» прозрачностью процедуры.
«Замечаний к процессу у меня нет. Про такой организации процесса обман или фальсификация исключены. Все прозрачно, - сообщила председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. - Я считаю, что голосовать – дело каждого. Лично для меня важно выразить свою гражданскую позицию», - отметила она.
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Напомним, за ходом голосования в столице следят более 2500 наблюдателей — это представители общественных организаций, НКО и политических партий. Каждый участок в столице оборудован камерами (как минимум две на участке), которые фиксируют все происходящее и ведут видеозапись в режиме 24 часа в сутки.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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