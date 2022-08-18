Председатель Верховного суда РФ призвал реже отправлять фигурантов дел в СИЗО

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что число фигурантов дел, заключённых под стражу по решению суда, сократилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирались прокурорами, сообщает РАПСИ.

Глава Верховного суда РФ призвал сократить число арестов

Выступая на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС он отметил, что следует чаще применять меры пресечения, которые не связаны с арестом.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», − подчеркнул Лебедев.

Ранее начальник УФСИН Москвы генерал-майор Сергей Мороз заявил о переполненности столичных СИЗО, сообщает RT. По его словам, в столичных следственных изоляторах находятся 11 936 человек, при этом лимит наполнения составляет 9150 человек.

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ФОТО: РИА Новости
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