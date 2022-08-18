Председатель Верховного суда РФ призвал реже отправлять фигурантов дел в СИЗО
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что число фигурантов дел, заключённых под стражу по решению суда, сократилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирались прокурорами, сообщает РАПСИ.
Выступая на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС он отметил, что следует чаще применять меры пресечения, которые не связаны с арестом.
«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», − подчеркнул Лебедев.
Ранее начальник УФСИН Москвы генерал-майор Сергей Мороз заявил о переполненности столичных СИЗО, сообщает RT. По его словам, в столичных следственных изоляторах находятся 11 936 человек, при этом лимит наполнения составляет 9150 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Председатель Верховного суда РФ призвал реже отправлять фигурантов дел в СИЗО
- В Подмосковье закрывают леса для посещений
- Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Индонезии саммит G20 на Бали
- Эксперт предсказал массовые распродажи квартир в новостройках России
- Диетолог рассказал, кому опасно есть грибы
- Вильфанд: Запах гари в Москве останется надолго
- Юань впервые обогнал доллар по объёму торгов на Московской бирже
- Министры стран ЕС обсудят ограничения по выдачи виз россиянам
- Правительство вдвое увеличило субсидию по переводу транспорта на газ
- СМИ: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru