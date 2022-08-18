Председатель Верховного суда РФ призвал реже отправлять фигурантов дел в СИЗО

Выступая на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС он отметил, что следует чаще применять меры пресечения, которые не связаны с арестом.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», − подчеркнул Лебедев.

Ранее начальник УФСИН Москвы генерал-майор Сергей Мороз заявил о переполненности столичных СИЗО, сообщает RT. По его словам, в столичных следственных изоляторах находятся 11 936 человек, при этом лимит наполнения составляет 9150 человек.

