Председатель Мосгорсуда Егорова уходит в отставку

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова после 20 лет работы уходит в отставку по собственному желанию в пятницу 23 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, пятница станет последним днем, который Егорова отработает на данному посту. Решение об удовлетворении ее заявления приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ единогласно. Новым главой Мосгорсуда станет экс-председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.

Президент России Владимир Путин в преддверии отставки вручил судье орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени с формулировкой "за большой вклад в совершенствование правосудия в стране".

В законе о статусе судей указано,что в отставке у занимавших должность сохраняются гарантии личной неприкосновенности и пенсия в размере 80-85% от заработной платы. Агентство со ссылкой на собственный источник в судебном сообществе передает, что примерный размер пенсии Егоровой составит 160-170 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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