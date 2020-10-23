Председатель Мосгорсуда Егорова уходит в отставку
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова после 20 лет работы уходит в отставку по собственному желанию в пятницу 23 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, пятница станет последним днем, который Егорова отработает на данному посту. Решение об удовлетворении ее заявления приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ единогласно. Новым главой Мосгорсуда станет экс-председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.
Президент России Владимир Путин в преддверии отставки вручил судье орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени с формулировкой "за большой вклад в совершенствование правосудия в стране".
В законе о статусе судей указано,что в отставке у занимавших должность сохраняются гарантии личной неприкосновенности и пенсия в размере 80-85% от заработной платы. Агентство со ссылкой на собственный источник в судебном сообществе передает, что примерный размер пенсии Егоровой составит 160-170 тысяч рублей.
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