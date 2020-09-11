Мосгорсуд без Егоровой, не привьешься – не уедешь, трехдневный день голосования

Ольга Егорова подала в отставку с поста председателя Мосгорсуда.

Причем, она не только покидает пост, который занимала 20 лет, но и просит прекратить свои полномочия в качестве судьи. Егорова возглавила Мосгорсуд в 2000 году. В последний раз она была переназначена на должность указом президента 25 октября 2014 года. О грядущей отставке Егоровой говорили уже давно. Причиной тому - длительный конфликт с руководством Верховного суда, от которого она получила в этом году отрицательную характеристику.

Имя преемника Егоровой во главе Мосгорсуда уже известно. Практически со стопроцентной вероятностью им станет председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который был единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности. Высшая квалификационная коллегия судей уже одобрила его кандидатуру. Это решение официально позволяет президенту Владимиру Путину назначить Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.





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