Мосгорсуд без Егоровой, не привьешься – не уедешь, трехдневный день голосования
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Ольга Егорова подала в отставку с поста председателя Мосгорсуда.
Причем, она не только покидает пост, который занимала 20 лет, но и просит прекратить свои полномочия в качестве судьи. Егорова возглавила Мосгорсуд в 2000 году. В последний раз она была переназначена на должность указом президента 25 октября 2014 года. О грядущей отставке Егоровой говорили уже давно. Причиной тому - длительный конфликт с руководством Верховного суда, от которого она получила в этом году отрицательную характеристику.
Имя преемника Егоровой во главе Мосгорсуда уже известно. Практически со стопроцентной вероятностью им станет председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который был единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности. Высшая квалификационная коллегия судей уже одобрила его кандидатуру. Это решение официально позволяет президенту Владимиру Путину назначить Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.
Почти половина россиян не собираются делать прививку от коронавируса.
Такие результаты дал опрос общественного мнения, проведенный Высшей школой экономики. Так, 45,6% вообще не планируют прививаться от COVID-19, еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года. Доля тех, кто готов сразу сделать прививку, как только появится такая возможность, составила 13,2% респондентов.
В стремлении дополнительно мотивировать не желающее прививаться население Минздрав заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательным условием для зарубежных поездок - как загранпаспорт. Единственная гарантия, что человек не подхватит коронавирус и не станет источником заражения для других - это прививка, указали в ведомстве.
Единый день голосования стартовал 11 сентября досрочно.
Традиционно он проходит во второе воскресенье сентября, однако из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в этом году его было решено растянуть на три дня во избежание массового скопления людей на избирательных участках. Этот принцип был опробован на летнем референдуме о поправках в Конституцию и показал себя вполне успешным, во всяком случае, с противоэпидемической точки зрения. Тогда голосовали целых семь дней.
В 83 регионах страны проходят девять тысяч выборов разного уровня. Речь идет о более чем 78 тысячах депутатских мандатов и руководящих должностей. В частности, в 20 регионах выбирают глав исполнительной власти. Жители 11 регионов выберут новые составы законодательных собраний.
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