Председатель ГД рассказал о вступающих в силу в сентябре законах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о вступающих в силу в сентябре законах. «В первый месяц осени начинает действовать ряд важных для наших граждан нововведений», — сообщил спикер Госдумы.
Он отдельно отметил закон о больничных на детей до семи лет включительно и закон о «гаражной амнистии». Говоря о законе о больничных на детей до семи лет, он заявил, что «выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа». По его словам, «это последовательный шаг по поддержке семей с детьми».
Комментируя закон о «гаражной амнистии», Володин отметил, что «большое количество гаражей построено давно, некоторые — ещё в советское время, ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены, по этой причине не могут проданы или переданы по наследству».
«Мы этот правовой пробел устранили», — заявил он.
Председатель Госдумы добавил, что «теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи».
Ранее в Госдуме призвали отказаться от МРОТ.
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