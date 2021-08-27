В Госдуме призвали отказаться от МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо отменить, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
«Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», – заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.
По словам Арефьева, при любых обстоятельствах зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума либо выше, и целесообразно ориентироваться именно на этот показатель.
Кроме того, депутат отметил, что зависимость штрафов и налогов от величины МРОТ вредит, пишет РИА ФАН. Арефьев считает, что размеры взысканий не должны быть связаны с прожиточным минимумом.
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