Предпринимателю Ускову избрали запрет определенных действий

Йошкар-Олинский городской суд отказался назначить основателю IT-компании iSpring из Марий Эл Юрию Ускову домашний арест. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Матвей Цзен.

Глава СК затребовал доклад по делу основателя ведущей IT-компании РФ Ускова

По его словам, соответствующее ходатайство следователя было отклонено.

«Избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий», – добавил Цзен, отметив, что бизнесмена освободили в зале суда.

Ранее в отношении Ускова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Выступившие в защиту бизнесмена общественники и политические деятели допустили, что дело может быть специально сфабриковано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: скриншот видео vk.com/ispring_ru
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