Предпринимателю Ускову избрали запрет определенных действий
Йошкар-Олинский городской суд отказался назначить основателю IT-компании iSpring из Марий Эл Юрию Ускову домашний арест. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Матвей Цзен.
По его словам, соответствующее ходатайство следователя было отклонено.
«Избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий», – добавил Цзен, отметив, что бизнесмена освободили в зале суда.
Ранее в отношении Ускова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Выступившие в защиту бизнесмена общественники и политические деятели допустили, что дело может быть специально сфабриковано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru