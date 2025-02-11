Глава СК затребовал доклад по делу основателя ведущей IT-компании РФ Ускова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить ему доклад об обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, которого задержали в Марий Эл. Предпринимателю вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками.

Вместе с ним по делу проходит глава Оршанского района республики и еще один местный чиновник. Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве. В защиту Ускова выступили как общественники, так и политические деятели. По их мнению, дело может быть специально сфабриковано. Основатель одной из ведущих IT-компаний в России выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле и вырубки деревьев.