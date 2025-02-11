Глава СК затребовал доклад по делу основателя ведущей IT-компании РФ Ускова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить ему доклад об обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, которого задержали в Марий Эл. Предпринимателю вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками.
Вместе с ним по делу проходит глава Оршанского района республики и еще один местный чиновник. Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве. В защиту Ускова выступили как общественники, так и политические деятели. По их мнению, дело может быть специально сфабриковано. Основатель одной из ведущих IT-компаний в России выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле и вырубки деревьев.
На земельных участках в махинациях с которыми обвинили Ускова, построено жильё для сотрудников iSpring. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе СК РФ с просьбой взять под личный контроль расследование этого дела. Он обращает внимание, что Усков вложил миллиарды рублей в создание местного IT-университета мирового уровня.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в обстоятельствах этого дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru