Глава СК затребовал доклад по делу основателя ведущей IT-компании РФ Ускова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить ему доклад об обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, которого задержали в Марий Эл. Предпринимателю вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками.

Вместе с ним по делу проходит глава Оршанского района республики и еще один местный чиновник. Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве. В защиту Ускова выступили как общественники, так и политические деятели. По их мнению, дело может быть специально сфабриковано. Основатель одной из ведущих IT-компаний в России выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле и вырубки деревьев.

В Марий Эл задержали основателя компании iSpring Юрия Ускова

На земельных участках в махинациях с которыми обвинили Ускова, построено жильё для сотрудников iSpring. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе СК РФ с просьбой взять под личный контроль расследование этого дела. Он обращает внимание, что Усков вложил миллиарды рублей в создание местного IT-университета мирового уровня.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в обстоятельствах этого дела.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: скриншот видео vk.com/ispring_ru
ТЕГИ:ТехнологииПредпринимателиАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры