Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе «Миллион призов»

Предприниматели предложили жителям Москвы принять участие в программе "Миллион призов", в рамках которой участники могут получить сертификаты на покупки в размере до 4 тыс рублей.



Видеоролики, на которых предприниматели приглашают москвичей принять участие в розыгрыше призов и потратить баллы по выигранным сертификатам, уже распространились в социальных сетях во вторник 23 июня.



В рамках программы будет разыгрываться 2 млн сертификатов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где один балл соответствует одному рублю. Сертификаты будут выдавать с 25 июня по 1 июля - в дни общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию. В программе задействовано 80 компаний и 13 НКО, которые предоставят скидки на покупки в кафе, ресторанах и магазинах.

