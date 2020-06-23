Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе «Миллион призов»
Предприниматели предложили жителям Москвы принять участие в программе "Миллион призов", в рамках которой участники могут получить сертификаты на покупки в размере до 4 тыс рублей.
Видеоролики, на которых предприниматели приглашают москвичей принять участие в розыгрыше призов и потратить баллы по выигранным сертификатам, уже распространились в социальных сетях во вторник 23 июня.
В рамках программы будет разыгрываться 2 млн сертификатов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где один балл соответствует одному рублю. Сертификаты будут выдавать с 25 июня по 1 июля - в дни общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию. В программе задействовано 80 компаний и 13 НКО, которые предоставят скидки на покупки в кафе, ресторанах и магазинах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
600 тыс.+7 425 / сут.
Умерли
8 359+153 / сут.
Выздоровели
356 тыс.+12 013 / сут.
- Путин подписал указ о выплатах по 10 тысяч на ребёнка
- СМИ узнали о желании Газзаева возглавить ЦСКА
- Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию
- Московский «Спартак» призвал прекратить уголовное дело против фанатов
- Путин упростил налогообложение для офшорных компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru