В программу «Миллион призов» вошли 13 некоммерческих организаций

В программе «Миллион призов» примут участие 13 некоммерческих организаций (НКО). С 1 июля 2020 года баллы, которые были получены в качестве призов, москвичи смогут отправить на благотворительность.

К примеру, можно оказать помощь таким фондам как «Спешите делать добро!» и «Женщины за жизнь».



Также москвичи смогут потратить полученные баллы на оказание помощи фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение» и фонду помощи бездомным животным «Котодетки». При этом список НКО будет пополняться

Ранее к программе «Миллион призов» уже присоединились 80 компаний, которые предоставят скидки в магазинах, кафе и ресторанах.

