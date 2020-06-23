В программу «Миллион призов» вошли 13 некоммерческих организаций
В программе «Миллион призов» примут участие 13 некоммерческих организаций (НКО). С 1 июля 2020 года баллы, которые были получены в качестве призов, москвичи смогут отправить на благотворительность.
К примеру, можно оказать помощь таким фондам как «Спешите делать добро!» и «Женщины за жизнь».
Также москвичи смогут потратить полученные баллы на оказание помощи фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение» и фонду помощи бездомным животным «Котодетки». При этом список НКО будет пополняться
Ранее к программе «Миллион призов» уже присоединились 80 компаний, которые предоставят скидки в магазинах, кафе и ресторанах.
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