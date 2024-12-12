Предприниматель Матус опасается за свою жизнь после интервью о Невзлине

Так, Матус рассказывал о планах Невзлина штурмовать колонию, где находился оппозиционер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов). Также, по словам Матуса, Невзлин хотел устранить главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Раскин также рассказал, что Ходорковский вместе со своими сторонниками активно поддерживает уехавших из России людей, в частности, представителей IT-отрасли, различных идейных активистов и так далее. Делается это для того, чтобы создать группу зависимых людей.

Ранее Московский суд изъял у бывшего главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева и у Ходорковского в доход государства 1,4 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

