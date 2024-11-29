Егор Кончаловский: Уехавшие артисты выбрали не нашу сторону
После начала спецоперации не сразу все поняли, что всё серьезно, заявил российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в подкасте «Сорян, это подкаст».
«Но вот настал моменты выбора стороны. Они выбрали не нашу», — пояснил он.
Режиссер также предположил, что у некоторых артистов были причины остаться за границей, связанные с имуществом и деньгами.
«В последнюю очередь это связано с политическими позициями», - считает Кончаловский.
Ранее режиссер Никита Михалков призвал уехавших из РФ не жаловаться, что «не так легко жить», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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