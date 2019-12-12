В Подмосковье ищут распутывателя километровой гирлянды
Молодой предприниматель из Дмитрова ищет помощника, который распутает один километр гирлянд. Соответствующее объявление он опубликовал на популярном сайте.
Мужчина едва не развелся с женой, распутывая узлы на новогоднем украшении. После этого он решил поручить работу стрессоустойчивому и исполнительному помощнику, желающему подзаработать.
«В середине ноября я заказал гирлянды из Китая для перепродажи в Подмосковье, – цитирует Кирилла Тверова из Дмитрова сайт «Подмосковье сегодня». – Поставщик оказался тем еще «китайцем»! Он небрежно раскидал товар по коробкам, поэтому все шнуры запутались в огромные клубки».
Предприниматель обещает заплатить терпеливому помощнику две тысячи рублей.
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