Предпасхальные богослужения организуют на базе «Матч ТВ»

«Газпром-медиа» холдинг организует съемки и трансляцию церковных богослужений во время пасхальных торжеств из храмов Москвы и Санкт-Петербурга и Ватикана. Обеспечивать съемочный процесс будут сотрудники производственного подразделения на базе «Матч ТВ».

Об этом стало известно «Интерфаксу» от пресс-службы «Газпром-медиа» холдинг

Отмечается, что подразделение спортивного канала обеспечено оборудованием для качественных трансляций масштабных событий. «Матч ТВ» проведет трасляцию праздннования Пасхи в партнёрстве с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.

«Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one, где также будет показана трансляция католической пасхальной службы из Ватикана», - заявили в холдинге.

Планируется, что в программе трансляций - Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Преображения Господня в Армянской Апостольской церкви в Москве 12 апреля, Пасхальное богослужение и послание папы Римского Франциска из собора Святого Петра (Ватикан), службы из храмов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя, в Феодоровском соборе (Санкт-Петербург) и в Храме Александра Невского при МГИМО (Москва) 18 апреля.

Ранее протоирей Дмитрий Смирнов заявил в эфире НСН, что хоть и не связывает поход на кладбище в Страстную неделю перед Пасхой с высоким риском заражения коронавирусом, но рекомендует его перенести.

«Пришли помолились, прибрали могилку, да и пошли. Но это можно всегда отложить. Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - добавил он.

