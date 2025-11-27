Предновогодний период назвали выгодным для покупки квартиры
Конец 2025 года будет выгодным для покупки квартиры. По словам коммерческого директора девелоперской компании Asterus Юлии Обуховой, приобретение недвижимости не стоит откладывать в связи с тем, что с 2026 года начнут действовать новые, более жёсткие правила семейной ипотеки. Вырастут требования к заёмщикам, сократится объём компенсаций банкам со стороны государства, и как следствие – рынок постепенно вернётся к субсидированным ставкам. Кроме того, с февраля будет отменена и популярная схема приобретения по так называемой «донорской» ипотеке — через привлечение созаёмщика.
В декабре покупатели традиционно могут рассчитывать на скидки и специальные предложения.
«Девелоперы закрывают годовые планы и готовы давать дополнительные скидки, индивидуальные условия рассрочек и другие преференции. Это частично компенсирует влияние высокой ключевой ставки и делает итоговую стоимость покупки заметно привлекательней, чем в любой другой сезон», — отметила Обухова.
Кроме того, эксперт считает, что снижения ипотечных ставок в 2026 году не произойдет из-за того, что банки будут подстраиваться под требования регулятора и массового удешевления не прогнозируется. Семейная ипотека и другие льготные программы становятся более адресными и избирательными, а входной порог — выше. Одновременно растёт себестоимость строительства — дорожают материалы и услуги подрядчиков, что неминуемо отражается на стоимости квадратного метра.
По мнению девелопера, действовать лучше сейчас, особенно тем покупателям, которые попадают под условия льготных ипотечных программ.
