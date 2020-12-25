Предновогоднее 31 декабря может стать официальным выходным в РФ в следующем году, передает «Интерфакс» слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

По его словам, в следующем году разработают поправки в Трудовой кодекс. Но и без них 31 декабря в следующем году станет выходным по постановлению правительства, отмечает RT.

Как напоминает Свободная пресса, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал столичным работодателям сделать этот день выходным.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить. Также он призвал сделать выходным днем 31 декабря.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, что подобные широкие жесты обусловлены надвигающимися в 2021 году выборами в Госдуму, где большинство мест «»Единой России не гарантировано.

