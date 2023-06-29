Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах вместо ОБЖ
Предмет «Основа безопасности и защита Родины» введут в российских школах, ожидается, что его запустят с 1 сентября следующего года. Об этом заявила замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.
Новый предмет заменит ОБЖ.
«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — цитирует Тимофееву РИА Новости.
Одновременно Минпросвещения запустит работу над новым учебником для основной и средней школы.
По словам Тимофеевой, сейчас необходимо внести изменения в законодательство и переименовать предмет ОБЖ в «Основу безопасности и защиту Родины», а также изменить Федеральные государственные образовательные стандарты в части содержания, предметных и личностных результатов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести в российских школах дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru