Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах вместо ОБЖ

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» введут в российских школах, ожидается, что его запустят с 1 сентября следующего года. Об этом заявила замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

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Новый предмет заменит ОБЖ.

«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — цитирует Тимофееву РИА Новости.

Одновременно Минпросвещения запустит работу над новым учебником для основной и средней школы.

По словам Тимофеевой, сейчас необходимо внести изменения в законодательство и переименовать предмет ОБЖ в «Основу безопасности и защиту Родины», а также изменить Федеральные государственные образовательные стандарты в части содержания, предметных и личностных результатов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести в российских школах дополнительный урок об истории Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ОбразованиеШколыМинпросвет

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