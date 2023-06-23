Глава Минпросвета признал трудности в создании учебника истории

Министр просвещения Сергей Кравцов признался в существенных трудностях, которые возникли в процессе создания нового учебника по истории. При этом, как заявил глава Минпросвещения РИА Новости, для понимания всех имеющих место процессов очень важно тщательное изучение фактов.

Соответствующую работу координировал помощник президента России Владимир Мединский. В новый учебник включены темы специальной военной операции на Украине, а также присоединение новых территорий, будет освещаться и санкционное давление Запада. Среди авторов также значатся ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.