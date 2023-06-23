Глава Минпросвета признал трудности в создании учебника истории
Министр просвещения Сергей Кравцов признался в существенных трудностях, которые возникли в процессе создания нового учебника по истории. При этом, как заявил глава Минпросвещения РИА Новости, для понимания всех имеющих место процессов очень важно тщательное изучение фактов.
Соответствующую работу координировал помощник президента России Владимир Мединский. В новый учебник включены темы специальной военной операции на Украине, а также присоединение новых территорий, будет освещаться и санкционное давление Запада. Среди авторов также значатся ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
Предполагается, что новый учебник по истории будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания предмета будут отдельные варианты этого учебного пособия. Среди прочего, в учебниках для 10-х классов для доступа к верифицированной информации появятся QR-коды.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в новый учебник по ОБЖ для десятиклассников включён модуль «Элементы начальной военной подготовки».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru