Матвиенко: Движение чайлдфри в России нужно запретить законодательно

Она отметила, что движение, которое подразумевает полный отказ от детей, не вписывается в формат традиционных ценностей страны. Она также считает, что движение феминизм утратил свою актуальность сегодня, так как в современных реалиях превратился в необоснованное противостояние против мужчин. Все это негативно сказывается на российском обществе, уверена Матвиенко, передают «Известия».



Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией чайлдфри должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».

