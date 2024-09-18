Матвиенко: Движение чайлдфри в России нужно запретить законодательно
Движение чайлдфри в России нужно запретить на законодательном уровне, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что движение, которое подразумевает полный отказ от детей, не вписывается в формат традиционных ценностей страны. Она также считает, что движение феминизм утратил свою актуальность сегодня, так как в современных реалиях превратился в необоснованное противостояние против мужчин. Все это негативно сказывается на российском обществе, уверена Матвиенко, передают «Известия».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией чайлдфри должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru