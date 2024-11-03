Предложено изменить порядок формирования листков нетрудоспособности
Министерство здравоохранения России предлагает обязать врачей передавать медицинскую документацию о пациенте врачебной комиссии в случае, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за полгода, сообщают «Известия».
Инициатива позволит выявлять россиян с симптомами заболевания на ранней стадии, а благодаря интенсивному лечению — возвращать их к работе. Исключениями являются уход за больным членом семьи, медицинская реабилитация, получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и недугах, требующих заместительной почечной терапии.
Ранее стало известно, что более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru