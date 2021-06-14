Пребывание иностранных студентов в России предложили упростить
Правительство России одобрило законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и оформление вида на жительство в РФ для иностранцев, учащихся в государственных вузах или занимающихся научной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Предполагается, что разрешение на временное проживание для иностранных студентов будет оформляться сразу на весь период обучения. Ранее подобные разрешения выдавались на три года.
Кроме того, иностранцы смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в России в течение трех лет после окончания обучения.
В ближайшее время документ будет направлен в Госдуму, отмечает RT.
Между тем, Минобрнауки порекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат обучения, сообщает Ura.ru. Эта мера призвана остановить распространение коронавирусной инфекции. МГУ, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана уже объявили о переводе сессий и итоговых аттестаций в онлайн-формат, отмечает МИР 24.
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