Празднование Дня флага в Москве завершится концертом на Поклонной горе
Парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети «Москино» и дома культуры Москвы подготовили тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России, который отмечается 22 августа.
Центральным мероприятием в столице станет праздничный концерт на Поклонной горе, где выступят известные артисты и музыкальные коллективы. Концерт начнется в 17:00.
День флага России был учрежден в 1994 году. Верховный Совет РСФСР 22 августа 1991 года принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», согласно которому национальным флагом РФ стал исторический флаг России из горизонтальных белой, синей и красной полос.
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