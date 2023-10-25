Милонов предложил сделать тыквы в виде голов Байдена и Зеленского и стрелять по ним
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов в эфире НСН призвал объявить «идиотский» западный праздник неприличным.
Западный праздник Хэллоуин появился в России искусственно, о нем забудут, если его не пропагандировать и объявить неприличным из-за «извращений», заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с НСН.
В России нужно заменить праздник Хэллоуин на традиционный фестиваль урожая, считает общественник Михаил Ветров. Он направил свое предложение министру просвещения Сергею Кравцову. По его словам, Хэллоуин в последние годы набирает у молодежи популярность, вместо этого учащиеся могли бы приносить в школу выращенные летом овощи и фрукты, угощать друг друга домашними заготовками, проводить соревнования на самую большую тыкву, арбуз или кабачок. Милонов считает, что заменять Хэллоуин праздником урожая не нужно.
«Не могу похвастаться, что я садовод, но в России урожай собирается раньше. А праздник Хэллоуин надо сделать неприличным, публично объявить его праздником извращенцев и дегенератов со всей этой тыквенной атрибутикой. Это все является важным маркером, насколько мы безоговорочно можем примерять самые идиотские западные традиции на себя. Нет, индейку мы едим не в День благодарения, а потому что это полезное мясо, тыкву тоже едим просто так. У нас огромное количество своих праздников, которые гораздо более интересные, чем трансгендерные и ЛГБТ-традиции Хэллоуина. Сегодня оранжевые, завтра – разноцветные, такой лозунг должен быть. А в Хэллоуин можно сделать день стрельбы по тыквам, тыква изображает символически голову Байдена или Зеленского, и ты по ней стреляешь. Попади палкой в тыкву, такая забава детям очень понравится», - рассказал он.
По его словам, в целом маскарады могут прижиться в российском обществе, нужно выбрать подходящую тематику для конца октября.
«Такой праздник не укрепится в обществе, если его не пропагандировать. Праздник искусственный, про него забудут, если в обществе не будут об этом говорить. В целом маскарады – это веселая вещь, они у нас вполне могут прижиться. Есть огромное количество вариантов, которые можно отпраздновать вместо Хэллоуина», - резюмировал собеседник НСН.
Праздник Хэллоуин образовался из-за того, что кельты, делившие год на две равные половины, первый период — с мая по октябрь — считали добрым и светлым, а период с ноября по апрель — холодным и, соответственно, временем зла и тьмы. Ночь с 31 октября на 1 ноября была рубежом между этими двумя отрезками года — именно на нее приходится Хэллоуин в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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