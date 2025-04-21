Праздничные традиции: «Активный гражданин» запустил голосование ко Дню Победы
Проект «Активный гражданин» запустил голосование к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Москвичам предложили выбрать варианты ответов, как они проводят праздник 9 мая, или вписать свои собственные традиции. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления» со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
«Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах», — отметила вице-мэр.
Многие также предпочли просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам. Отдельные энтузиасты поделились планами путешествий по городам-героям, посещений исторических реконструкций и экскурсий по памятным местам Москвы.
Для тех кто не знает, что делать в этом году 9 мая, портал опубликовал ссылку на перечень всех событий в Москве в этот день. В список вошли концерты, кинопоказы и многое другое. На новостной странице опубликованы материалы о работе метро в 1940-е, истории ветеранов и описания домов, сохранивших память о ВОВ.
Портал «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. Он насчитывает 7 млн активных участников. С помощью интернет-платформы уже было реализовано 30 инициатив москвичей.
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