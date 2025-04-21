Праздничные традиции: «Активный гражданин» запустил голосование ко Дню Победы

«Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах», — отметила вице-мэр.

Многие также предпочли просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам. Отдельные энтузиасты поделились планами путешествий по городам-героям, посещений исторических реконструкций и экскурсий по памятным местам Москвы.

Для тех кто не знает, что делать в этом году 9 мая, портал опубликовал ссылку на перечень всех событий в Москве в этот день. В список вошли концерты, кинопоказы и многое другое. На новостной странице опубликованы материалы о работе метро в 1940-е, истории ветеранов и описания домов, сохранивших память о ВОВ.

Портал «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. Он насчитывает 7 млн активных участников. С помощью интернет-платформы уже было реализовано 30 инициатив москвичей.

