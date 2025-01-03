Столичный проект «Активный гражданин» привлек 355 тысяч новых участников
Более семи млн жителей Москвы стали участниками проекта «Активный гражданин». Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, в 2024 году к проекту присоединились 355 тысяч человек, было проведено более 750 голосований.
Отмечается, что жители столицы поделились своим мнением больше 38 млн раз. В том числе, они дали имена животным из Московского зоопарка, выбрали самые красивые станции метро, открытые с 2019 года, а также эскиз мозаичного панно, которое украсило территорию ВДНХ ко дню её рождения.
«Москвичи определяли программу крупных городских событий, выбирали лучшие объекты реставрации, названия скверов и улиц», – заключила Сергунина.
Ранее в Москве в результате народного голосования в проекте «Активный гражданин» стали известны семь лауреатов 25-й туристической премии «Путеводная звезда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Заключенный в тюрьме во Франции взял заложников
- В России появились умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя
- Три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении
- В Молдавии почти в два раза подорожало электричество
- Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Казахстане, выросло с 40 до 95
- Слуцкий назвал «идиотами» руководство отказавшихся от Дзюбы клубов
- Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе
- В Крыму зафиксировали выброс мелкой фракции мазута на береговую линию
- Новые выбросы нефтепродуктов выявили на пляжах Анапы
- В Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил бизнесмена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru