Столичный проект «Активный гражданин» привлек 355 тысяч новых участников

Более семи млн жителей Москвы стали участниками проекта «Активный гражданин». Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, в 2024 году к проекту присоединились 355 тысяч человек, было проведено более 750 голосований.

Отмечается, что жители столицы поделились своим мнением больше 38 млн раз. В том числе, они дали имена животным из Московского зоопарка, выбрали самые красивые станции метро, открытые с 2019 года, а также эскиз мозаичного панно, которое украсило территорию ВДНХ ко дню её рождения.

«Москвичи определяли программу крупных городских событий, выбирали лучшие объекты реставрации, названия скверов и улиц», – заключила Сергунина.

Ранее в Москве в результате народного голосования в проекте «Активный гражданин» стали известны семь лауреатов 25-й туристической премии «Путеводная звезда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГолосованиеАктивный ГражданинМосква

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