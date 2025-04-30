Праздничную подсветку включат на российских телебашнях 9 мая

Уточняется, что в праздничную иллюминацию вошли поздравление «С Днем Великой Победы!», портреты ветеранов, Вечный огонь у Кремлёвской стены, монумент «Родина-мать зовёт!», залпы салюта. Изображения будут меняться в зависимости от города.

«Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции «Бессмертный полк», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для многих республик бывшего СССР, в том числе для России, День Победы является «одним из самых значимых и святых праздников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

