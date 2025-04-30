Праздничную подсветку включат на российских телебашнях 9 мая
Телебашни, входящие в Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС), 9 мая включат праздничную подсветку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба РТРС.
Уточняется, что в праздничную иллюминацию вошли поздравление «С Днем Великой Победы!», портреты ветеранов, Вечный огонь у Кремлёвской стены, монумент «Родина-мать зовёт!», залпы салюта. Изображения будут меняться в зависимости от города.
«Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции «Бессмертный полк», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для многих республик бывшего СССР, в том числе для России, День Победы является «одним из самых значимых и святых праздников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru