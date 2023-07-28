Правозащитную организацию «Зона права» исключили из списка иноагентов
Министерство юстиции России исключило из перечня иностранных агентов правозащитную организацию «Зона права», сообщает издание SOTA.
Ведомство включило правозащитную организацию в реестр иноагентов в сентябре 2021 года.
На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов журналиста телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаила Козырева. Также в список попали политик Константин Боровой, бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзига.
Совет Федерации 19 июля одобрил закон о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru