Путин ввёл штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
За невыполнение в срок предписания или предупреждения Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах граждан будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
Ранее Минюст РФ внёс в реестр иноагентов журналиста «Дождя» ( признан в РФ иноагентом) Михаила Козырева, политика Константина Борового, бывшего члена Общественной палаты РФ Павла Суляндзига, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru