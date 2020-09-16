Правозащитница: Перед смертью Марцинкевич просил о помощи

По официальной версии, смерть Марцинкевича наступила в результате суицида, в камере нашли предсмертную записку, однако сторона защиты погибшего и его близкие усомнились в правдоподобии такой версии. Меркачева рассказала, что погибший говорил о пытках, которым он подвергался в СИЗО.

Меркачева также отмечает, что в октябре 2019 года статья 282 УК РФ, по которой был осужден националист, была частично декриминализирована, что давало ему возможность пересчитать наказание. Незадолго до смерти Марцинкевич надеялся, что, оказавшись в Москве на пересмотре своего дела, сможет предать свою историю огласке. Прокуратура инициировала проверку по данному инциденту.

При отбывании наказания Марцинкевич проявил себя как нарушитель режима пребывания, провел 60 дней в штрафном изоляторе. Несколько раз его переводили из одного изолятора в другой.

