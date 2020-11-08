Правозащитники рассказали о 320 задержанных в Минске

В Минске задержали порядка 320 участников несанкционированных акций протеста, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее очевидцы рассказали, что в Минске на несогласованной акции протеста задержали победительницу конкурса красоты «Мисс Белоруссия-2008» Ольгу Хижинкову.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.



