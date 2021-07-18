Правозащитники из «Команды 29» объявили о закрытии

Правозащитная организация «Команда 29» прекратила свою деятельность. Адвокаты объявили о закрытии. Это случилось после блокировки сайта проекта Роскомнадзором.

«В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Команды 29. Мы ознакомились с уведомлением. Из него следует, что Генпрокуратура отождествляет Команду 29 с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в перечень нежелательных организаций», — говорится в сообщении.

Бывший глава «Команды 29» адвокат Иван Павлов сообщил, что «каждый из бывших участников К29 продолжит свою деятельность в личном качестве». «Нам не привыкать начинать все с чистого листа», — подчеркнул он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Команда 29». Ведомство обосновало это публикацией материалов чешской организации Společnost Svobody Informace («Общество свободы информации»), признанной в России «нежелательной» в конце июня. «Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет», — ответили правозащитники.







