Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Команда 29» из-за заявления о распространении через ресурс материалов признанных нежелательными структур. Об этом сообщила пресс-служба «Команды 29».

«Сайт "Команды 29" заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spole nost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии», — отмечается в заявлении.

При этом «Команда 29» подчеркивает, что данные материалы никогда не публиковались на ее сайте, и правозащитники не взаимодействуют и не сотрудничают с чешской организацией.

«Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. "Команда 29" будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная», — подчеркнули в организации.

