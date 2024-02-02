Правозащитника Олега Орлова внесли в список иноагентов
Министерство юстиции России пополнило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В список иноагентов внесен сопредседатель «Мемориала» (организация признана в России иноагентом и ликвидирована) Олег Орлов. В ведомстве заявили, что он выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.
Также в реестр иноагентов внесли директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, а также фотографа Михаила Чимарова. Всего список пополнили шесть человек.
На прошлой неделе Минюст признал иноагентами блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru