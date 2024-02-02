Правозащитника Олега Орлова внесли в список иноагентов

В список иноагентов внесен сопредседатель «Мемориала» (организация признана в России иноагентом и ликвидирована) Олег Орлов. В ведомстве заявили, что он выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

Также в реестр иноагентов внесли директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, а также фотографа Михаила Чимарова. Всего список пополнили шесть человек.

На прошлой неделе Минюст признал иноагентами блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова, напоминает «Радиоточка НСН».

