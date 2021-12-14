Глава Союза пассажиров России назвал главные события года в отрасли

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в пресс-центре НСН отметил, что в 2021 году было принята новая транспортная стратегия, которая включила в себя ряд принципиальных пунктов развития отрасли в стране.

«Я бы хотел отметить несколько событий уходящего года. Одно из событий не очень было замечено, но это важное событие – был перевезен один миллион контейнеров по железной дороге через территорию России. До этого никогда до миллиона контейнеров транзит не доходил, он был на уровне 700-800 тысяч. Это значит, что контейнерный транзит активно развивается, это значительный успех РЖД. В транспортной стратегии поставлена задача в 3,5 миллиона контейнеров к 2035 году. И второе событие важное - принятие новой транспортной стратегии, не переоценивая ее значимость, скажу, что там много нового. Есть понятие единой опорной транспортной сети, в приложении есть классификация беспилотных транспортных средства - там пять видов, и для автомобильного транспорта, и для водного транспорта, и для железнодорожного транспорта», - рассказал Янков.

Ранее стало известно, что «Российские железные дороги» расширяют список направлений, по которым курсируют двухэтажные поезда. Теперь они появятся на маршрутах из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а также будут курсировать из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.

