Правозащитник: Судьбу призывников хотят доверить «врачам-неумехам»

Кроме того, по словам Табалова, такая перепроверка диагнозов принижает квалифицированных врачей, которые их ставят. Эксперт сообщил, что в призывных комиссиях напротив, как правило, сидят далеко не лучшие специалисты.

«Все решения о предоставлении отсрочек по медицинским основаниям, все решения по освобождению от призыва на военную службу в обязательном порядке проверяются в вышестоящей призывной комиссии, военно-врачебной комиссии субъектов Российской Федерации. Для чего нужны еще какие-то дополнительные проверки? Нам авторами инициативы это подается под соусом, что гражданские врачи мухлюют, но ведь в призывных комиссиях сидят те же гражданские врачи. И я вам скажу, зачастую там сидят далеко не лучшие врачи. Туда ссылают тех, кто неугоден или не нужен в рабочее время в поликлиниках. Авторы инициативы хотят отдать право вот этим “врачам-неумехам”, которые сидят в призывных комиссиях отменять решения квалифицированных врачей, лицензированных, которые, собственно, выставляют диагноз на основании полноценных обследований и исследований состояния здоровья. Например, лечащий врач по месту жительства наблюдает призывника в течение всей жизни, а врач на призывной комиссии его в лучшем случае видит один или два раза в жизни», - пояснил собеседник НСН.

Правозащитник также отметил, что на сегодняшний день такие изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» плачевно скажутся на бюджете страны. Также это должно отразиться и на росте уровня коррупции.

«Министерство обороны хочет переложить свои затраты по медицинскому свидетельствованию на гражданскую систему. Это значит, что денег, которых и так нет сейчас в бюджете, будет еще больше не хватать из-за того, что они будут направляться на такие никому ненужные, многочисленные переосвидетельствования. На самом деле, эта инициатива потенциально очень коррупционноемкая. Что предлагают авторы? “А вот давайте мы тех, кому дали отсрочки, будем постоянно переосвидетельствовать”. Нам президент Путин говорит, что у нас призыв постоянно сокращается. Но, в таком случае, зачем нам искусственно создавать такой мощнейший призывной поток? Призывные комиссии и так не справляются с тем контингентом, который сейчас есть. Результатом этого становятся просто безобразные решения, когда на военную службу действительно отправляются больные люди», - сообщил он.

Помимо этого, в предложении передать контроль над медицинскими заключениями призывным комиссиям Табалов увидел и более опасные последствия.

«За каждый трагический случай или за каждое полученное во время службы увечье или нарушение состояния здоровья министерство обороны обязано выплачивать военнослужащим многомиллионные компенсации. Что этот закон сделает? Он увеличит поток призывников еще больше. Призывные комиссии будут вынуждены еще по несколько раз проводить переосвидетельствование. Врачи и так не смотрят внимательно на состояние здоровья, а тут еще качество обследования во много раз ухудшится. Следствием этого станет рост заболеваний и увечий, которые будут происходить уже непосредственно на месте службы. А это за собой потянет расходы бюджета еще большие», - заключил правозащитник.

Ранее инициативу Минобороны передать контроль над медицинскими заключениями призывным комиссиям прокомментировал в беседе с НСН глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он заявил, что поправки сформулированы с учётом развития отечественной медицины и направлены на реализацию гражданами РФ своих прав на службу в армии.

