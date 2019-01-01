В Госдуме объяснили суть поправок к призыву в армию

Минобороны предложило поправки к закону «О воинской обязанности и военное службе», ужесточающие правила прохождения медкомиссии призывниками. Как сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, призывным комиссиям могут дать право проводить повторное обследование призывников, получивших ранее отсрочку, два раза в год. Предполагается, что это позволит обеспечить более точное заключение о годности к военной службе.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире НСН заявил, что поправки сформулированы с учётом развития отечественной медицины и направлены на реализацию гражданами РФ своих прав на службу в армии (слушайте аудио).

«Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам. Во-первых, увеличились возможности нашей медицины. Ряд новых возможностей позволяет потенциальным призывникам реализовать своё право на службу в вооружённых силах. Учитывая независимость комиссий от административного ресурса в военных комиссариатах, это позволит молодым людям реализовать свои права», — заявил Шаманов.