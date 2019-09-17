Правозащитник сделал селфи в «шоколадной» ванне в поддержку ульяновской чиновницы

В поддержку главы IT-корпорации Ульяновской области, советницы губернатора Светланы Опёнышевой выступил ульяновский эколог и правозащитник Александр Брагин.

Напомним, чиновница разместила в сети селфи, где принимает «шоколадную» ванну — с нафталаном или лечебной нефтью. Снимок вызвал волку критики, а также служебную проверку, которую инициировал губернатор области Сергей Морозов.

Брагин сделал аналогичное фото и разместил в своём Instagram. Он пояснил, что нафталан, вопреки расхожему мнению, вполне доступен для российских туристов.

«На самом деле “шоколадная”— нафталановая ванна очень доступна для российского туриста в Азербайджане. Сам там был. И цены с учетом дороги в Баку дешевле, чем взять путевку в санаторий в Ундорах Ульяновской области», — аргументировал правозащитник.

Добавим, отдых советницы главы региона оказался вовсе недорогим. Так, недельное проживание в азербайджанском отеле Garabag Resort, где она остановилась, обойдется в 40,5 тысяч рублей. В стоимость входит трёхразовое питание, медицинские обследования и нафталановые ванны, которые и стали причиной скандала. Годовой доход Опёнышевой, согласно декларации, составляет 175 тысяч рулей в месяц.

