Ульяновская чиновница может лишиться места из-за «шоколадных» ванн

Главу IT-корпорации Ульяновской области, советницу губернатора Светлану Опёнышеву могут отправить в отставку после селфи в «шоколадной ванне». Девушка опубликовало фото, которое сделала во время очередного отпуска. На снимке она принимает ванну с нафталаном - лечебной нефтью. Подпись под изображением гласит: «Много шоколада не бывает».

Как отмечает «Свободная пресса», фотографии Опёнышевой вызвали бурю критических комментариев со стороны подписчиков. Вскоре после этого фото были удалены. Чиновница успела получить в сети прозвище «ульяновская Пэрис Хилтон». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посчитал поведение подчинённо «чудачеством», он распорядился организовать служебное расследование с последующим увольнением.

Между тем, как стало известно Ura.ru, отдых советницы главы региона оказался вовсе недорогим. Так, недельное проживание в азербайджанском отеле Garabag Resort, где она остановилась, обойдется в 40,5 тысяч рублей. В стоимость входит трехразовое питание, медицинские обследования и нафталановые ванны, которые и стали причиной скандала. Годовой доход Опёнышевой, согласно декларации, составляет 175 тысяч рулей в месяц.

