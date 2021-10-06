Правозащитник призвала брать пример с такси в Нью-Йорке

Москве необходимо брать пример с организации такси в Нью-Йорке, заявила правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова в пресс-центре НСН.

«Лучший опыт – это американский, именно в мегаполисах. Я смотрю на регулирование Нью-Йорка, потому что такси – это региональное регулирование. В России его сейчас пытаются перестроить на федеральное, это тоже делают наши недруги, потому что все регионы уникальны. Для Москвы является образцом регулирование такси в Нью-Йорке», - рассказала она.

Медицинский контроль водителей такси является формальной процедурой, а зачастую не проводится вообще, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.

