Правозащитник призвала брать пример с такси в Нью-Йорке
Американское законодательство в сфере такси можно считать образцом для Москвы, отметила правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова
Москве необходимо брать пример с организации такси в Нью-Йорке, заявила правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова в пресс-центре НСН.
«Лучший опыт – это американский, именно в мегаполисах. Я смотрю на регулирование Нью-Йорка, потому что такси – это региональное регулирование. В России его сейчас пытаются перестроить на федеральное, это тоже делают наши недруги, потому что все регионы уникальны. Для Москвы является образцом регулирование такси в Нью-Йорке», - рассказала она.
Медицинский контроль водителей такси является формальной процедурой, а зачастую не проводится вообще, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.
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