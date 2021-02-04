«Отстраняемся от политики». В ОНК оценили слова Пескова о репрессиях в России

Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в эфире НСН рассказала, что за последние недели «потонула» в жалобах от задержанных, в частности, из изолятора в Сахарово.

«На самом деле этот изолятор не приспособлен для того, чтобы там содержались люди по административным правонарушениям. Это изолятор временного содержания иностранцев, и всё было заточено именно на это. Поэтому возник настоящий коллапс. Две ночи подряд перед изолятором в очередь выстраивались автозаки, людей не успевали принять. Поэтому некоторые проводили в этих машинах очень много времени. Была нехватка всех ресурсов, включая гигиенические принадлежности. Сейчас у нас проблема в том, что в изолятор не могут попасть адвокаты. Люди ведь хотят оспорить административный арест», - отметила она.

При этом Меркачева отказалась оценивать действия силовиков.

«Мы решили отстраниться от политических оценок и не занимать ту или иную сторону. Иначе мы просто перестанем выполнять свою работу. Мы следим за соблюдением прав граждан, нам не важно, митингующий это или полицейский», - заключила она.

Причиной массовых протестов в России стало задержание оппозиционера Алексея Навального и суд по его делу, на котором ему заменили условный срок на реальный. Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.

