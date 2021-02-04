«Отстраняемся от политики». В ОНК оценили слова Пескова о репрессиях в России

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы в эфире НСН рассказала, почему задержанные на несанкционированных митингах вынуждены спать в автозаках.

Ситуацию с протестами в России нельзя охарактеризовать как массовые репрессии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, кто-то участвовал в незаконных акциях по своей воле, а кто-то стал жертвой подстрекателей.

«Вы каждый раз забываете, что время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников правоохранительных органов, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер», - добавил представитель Кремля.

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Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в эфире НСН рассказала, что за последние недели «потонула» в жалобах от задержанных, в частности, из изолятора в Сахарово.

«На самом деле этот изолятор не приспособлен для того, чтобы там содержались люди по административным правонарушениям. Это изолятор временного содержания иностранцев, и всё было заточено именно на это. Поэтому возник настоящий коллапс. Две ночи подряд перед изолятором в очередь выстраивались автозаки, людей не успевали принять. Поэтому некоторые проводили в этих машинах очень много времени. Была нехватка всех ресурсов, включая гигиенические принадлежности. Сейчас у нас проблема в том, что в изолятор не могут попасть адвокаты. Люди ведь хотят оспорить административный арест», - отметила она.

При этом Меркачева отказалась оценивать действия силовиков.

«Мы решили отстраниться от политических оценок и не занимать ту или иную сторону. Иначе мы просто перестанем выполнять свою работу. Мы следим за соблюдением прав граждан, нам не важно, митингующий это или полицейский», - заключила она.

Причиной массовых протестов в России стало задержание оппозиционера Алексея Навального и суд по его делу, на котором ему заменили условный срок на реальный. Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Алексей НавальныйАкции Протеста
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