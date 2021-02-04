«Отстраняемся от политики». В ОНК оценили слова Пескова о репрессиях в России
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы в эфире НСН рассказала, почему задержанные на несанкционированных митингах вынуждены спать в автозаках.
Ситуацию с протестами в России нельзя охарактеризовать как массовые репрессии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, кто-то участвовал в незаконных акциях по своей воле, а кто-то стал жертвой подстрекателей.
«Вы каждый раз забываете, что время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников правоохранительных органов, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер», - добавил представитель Кремля.
Правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в эфире НСН рассказала, что за последние недели «потонула» в жалобах от задержанных, в частности, из изолятора в Сахарово.
«На самом деле этот изолятор не приспособлен для того, чтобы там содержались люди по административным правонарушениям. Это изолятор временного содержания иностранцев, и всё было заточено именно на это. Поэтому возник настоящий коллапс. Две ночи подряд перед изолятором в очередь выстраивались автозаки, людей не успевали принять. Поэтому некоторые проводили в этих машинах очень много времени. Была нехватка всех ресурсов, включая гигиенические принадлежности. Сейчас у нас проблема в том, что в изолятор не могут попасть адвокаты. Люди ведь хотят оспорить административный арест», - отметила она.
При этом Меркачева отказалась оценивать действия силовиков.
«Мы решили отстраниться от политических оценок и не занимать ту или иную сторону. Иначе мы просто перестанем выполнять свою работу. Мы следим за соблюдением прав граждан, нам не важно, митингующий это или полицейский», - заключила она.
Причиной массовых протестов в России стало задержание оппозиционера Алексея Навального и суд по его делу, на котором ему заменили условный срок на реальный. Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Стал известен срок сохранения иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»
- Боррель заявил, что Европе необходимо поддерживать диалог с Россией
- Прилепин призвал присоединить к России Донбасс, Приднестровье и Карабах
- Евросоюз прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»
- Центр «Вектор» завершил исследование «Эпиваккороны» на пожилых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru