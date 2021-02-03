Белорусское дежавю. Срок Навального ощутит вся Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видео, демонстрирующее насилие против митингующих на Западе. «Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас», - заявил Лавров. Освещение демонстраций в России и зарубежных странах демонстрирует очевидные двойные стандарты, посетовал глава российского МИДа.

После оглашения во вторник вечером приговора, по которому Алексей Навальный проведет в заключении два года и восемь месяцев, состоялась третья с начала года полицейская операция по разгону сторонников Навального. Несмотря на то, что во вторник на улицы вышло значительно меньшее количество протестующих, чем в предыдущие выходные, полиция и Росгвардия, по выражению «Коммерсанта», «при разгоне и задержаниях проявили жесткость, местами переходящую в жестокость». Издание публикует фото- и видеокадры, которые зафиксировали массовое использование дубинок против группы зажатых в переулке протестующих, нападение на ведущего съемку журналиста, одетого в светоотражающую жилетку, избиение пассажира и водителя такси. Впрочем, вряд ли г-н Лавров переслал руководству ЕС эти кадры.

Вопрос о явной схожести действий российских и, в частности, московских силовых структур с прошлогодними жестокими разгонами манифестаций в столице Белоруссии Минске был задан пресс-секретарю президента России.

«Мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял», — ответил Дмитрий Песков.

И указал, что в обеих странах «силовые структуры выполняют свой долг, борются с провокаторами и борются с несанкционированными акциями».

«Главное — чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться», - резюмировал представитель Кремля.

Промежуточных итогов посадки Навального несколько. Власть сама себе создала политзаключенного номер один, причем, в мировом масштабе, при этом «подарив» несистемной, как ее принято называть, оппозиции безусловного лидера. В статусе «узника совести», который ему неизбежно прилепят, он без сомнения привлечет новых сторонников из числа тех, кого сейчас принято относить к колеблющимся. На внешнем контуре это означает очередной виток санкционного давления, чреватый еще большим ухудшением положения дел в экономике страны. И, пожалуй, самое страшное – лицензия на безнаказанное насилие ко всякому без разбора со стороны полицейских, которые теперь показательно заклеивают изолетной свои нагрудные жетоны.

Вы все еще переживаете по поводу событий в Белоруссии?

