Правозащитник обвинила агрегаторы такси в сговоре с ФАС

Законопроект об ограничениях деятельности такси содержит в себе пункты, которые ограничивают ответственность агрегаторов перед пассажирами, заявила правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова в пресс-центре НСН.

«Этот закон не нужен пассажирам, он нужен водителям, агрегаторам. Отвечает перед пассажиром тот, кто принимает заказ, принимает деньги. Новый законопроект – это попытка агрегаторов «соскочить» из этой цепочки ответственности. Сегодня лицензия в агрегаторах оформляется не на водителя, на автомобиль», - отметила она.

По ее словам, 18 октября будет подан иск против «Яндекс.Такси» и их лицензионного соглашения.

Агрегаторы принуждают пассажиров добровольно отказаться от закона о защите прав потребителей при скачивании приложения такси, заявила Елена Гращенкова в пресс-центре НСН ранее.

