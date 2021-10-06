Правозащитник обвинила агрегаторы такси в сговоре с ФАС
Правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова отметила, что агрегаторы такси должны нести ответственность перед пассажирами по закону.
Законопроект об ограничениях деятельности такси содержит в себе пункты, которые ограничивают ответственность агрегаторов перед пассажирами, заявила правозащитник в сфере легкового такси Общества Синих ведерок Елена Гращенкова в пресс-центре НСН.
«Этот закон не нужен пассажирам, он нужен водителям, агрегаторам. Отвечает перед пассажиром тот, кто принимает заказ, принимает деньги. Новый законопроект – это попытка агрегаторов «соскочить» из этой цепочки ответственности. Сегодня лицензия в агрегаторах оформляется не на водителя, на автомобиль», - отметила она.
По ее словам, 18 октября будет подан иск против «Яндекс.Такси» и их лицензионного соглашения.
Агрегаторы принуждают пассажиров добровольно отказаться от закона о защите прав потребителей при скачивании приложения такси, заявила Елена Гращенкова в пресс-центре НСН ранее.
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