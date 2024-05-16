Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана в СИЗО
Бизнес-тренер и блогер Аяз Шабутдинов, который находится под арестом в СИЗО «Бутырка» в Москве, посещает спортзал и заказывает еду из ресторана. Об этом сообщил член ОНК Арслан Хасавов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Шабутдинов не имеет «каких-либо заявлений», связанных с условиями содержания. По словам Хасавова, Шабутдинов также хорошо отозвался о спортзале, где он поддерживает свою физическую форму.
«Со слов Шабутдинова, в основном он питается продуктами из передач и из ресторана», - сказал правозащитник.
МВД РФ считает Шабутдинова причастным к более чем 70 эпизодам мошенничества. Согласно версии следствия, он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. Шабутдинов не признает вину, передает «Радиоточка НСН».
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