Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана в СИЗО

Бизнес-тренер и блогер Аяз Шабутдинов, который находится под арестом в СИЗО «Бутырка» в Москве, посещает спортзал и заказывает еду из ресторана. Об этом сообщил член ОНК Арслан Хасавов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что Шабутдинов не имеет «каких-либо заявлений», связанных с условиями содержания. По словам Хасавова, Шабутдинов также хорошо отозвался о спортзале, где он поддерживает свою физическую форму.

«Со слов Шабутдинова, в основном он питается продуктами из передач и из ресторана», - сказал правозащитник.

МВД РФ считает Шабутдинова причастным к более чем 70 эпизодам мошенничества. Согласно версии следствия, он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. Шабутдинов не признает вину, передает «Радиоточка НСН».

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