Правозащитная АНО «Белый Интернет» представила свою программу
Новый Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий представлен в российской столице. Автономную некоммерческую организацию «Белый Интернет» учредило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Цели и задачи АНО огласила её руководитель - глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко (на фото). Это, в частности, популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и гигиены россиян.
Ещё два ключевых направления – законодательное расширение гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, а также безопасность детей в интернете.
В целом, «Белый Интернет» рассчитывает выступить в качестве площадки для диалога государственных и общественных организаций с целью выработки единой политики безопасного интернета. Предполагается экспертное обсуждение рисков, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его рисков в данной сфере.
АНО также рассчитывает стать экспертным центром, который будет организовывать исследования новых и потенциальных проблем в IT-сфере, разрабатывать меры предупреждения интернет-нарушений. В связи с этим, Сидоренко констатировала, что бизнес всё чаще становится объектом кибератак. Чаще других от них страдают банки и телеком.
В области молодёжной тематики «Белый Интернет» намерен с высшими учебными заведениями и школами запустить проект «Цифровые волонтеры».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru