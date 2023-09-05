Правозащитная АНО «Белый Интернет»​ представила свою программу

Новый Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий представлен в российской столице. Автономную некоммерческую организацию «Белый Интернет» учредило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Цели и задачи АНО огласила её руководитель - глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко (на фото).​ Это, в частности, популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и гигиены россиян.

Ещё два ключевых направления – законодательное расширение гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, а также безопасность детей в интернете.