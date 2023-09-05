Правозащитная АНО «Белый Интернет»​ представила свою программу

Новый Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий представлен в российской столице. Автономную некоммерческую организацию «Белый Интернет» учредило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Цели и задачи АНО огласила её руководитель - глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко (на фото).​ Это, в частности, популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и гигиены россиян.

Ещё два ключевых направления – законодательное расширение гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, а также безопасность детей в интернете.

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В целом, «Белый Интернет» рассчитывает выступить в качестве площадки для диалога государственных и общественных организаций с целью выработки единой политики безопасного интернета. Предполагается экспертное обсуждение рисков, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его рисков в данной сфере.

АНО также рассчитывает стать экспертным центром, который будет организовывать исследования новых и потенциальных проблем в IT-сфере, разрабатывать меры предупреждения интернет-нарушений.​ ​В связи с этим, Сидоренко констатировала, что бизнес всё чаще становится объектом кибератак. Чаще других от них страдают банки и телеком.​

В области молодёжной тематики «Белый Интернет»​ намерен с высшими учебными заведениями и школами запустить проект «Цифровые волонтеры».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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