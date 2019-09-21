Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Православная церковь отмечает 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, сообщает Газета.ru.

По данным издания, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь праздника отправится в Новороссийскую епархию. Предстоятель православных россиян в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Геленджика совершит литургию.

Отметим, Рождество Богородицы - первый праздник церковного года, который отмечается 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю). Для православных христиан Рождество Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати важнейших после Пасхи праздников.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал НСН о причинах неведения половины россиян о значении христианского праздника Пасха.

