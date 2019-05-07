Православные христиане встречают Радоницу

Православные христиане, во вторник, 7 мая отмечают праздник Радоница. Как отмечает Газета.ру, это день поминовения усопших, именно сегодня принято ходить на кладбище. Согласно верованиям, для души умершего «важнее молитва». В этот день перед посещением кладбища люди идут в церковь, где передают священнослужителям записки с именем умерших для поминовения во время литургии, подчёркивает RT.

Ранее стало известно, что в пасхальные праздники в российской столице планируют запустить более тысячи бесплатных автобусов. Пассажиров будут перевозить по городским маршрутам, в том числе, и на Радоницу, 7 мая, отмечает Москва 24.

Как напоминает НСН, 28 апреля Владимир Путин, Дмитрий медведев с супругой Светланой и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в торжественном пасхальном богослужении, которое в храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. Они поздравили верующих с главным православным праздником.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН объяснил, как россияне воспринимают Светлую Пасху.

